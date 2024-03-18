الكرملين: الحديث عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية الروسية أمر سخيف

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الحديث عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية الروسية بأكثر من 87 بالمئة من الأصوات بأنه "أمر سخيف".

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين "إذا تحدثنا عن عدم شرعية الانتخابات في بلادنا، فربما يجب الحديث عن عدم شرعية 87 بالمئة من أصوات سكان بلادنا، التي تم الإدلاء بها للرئيس بوتين"، مشيرا إلى أن هذا حديث سخيف .

وأكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أن بلاده لا تتفق مع تقييم الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدم حرية الانتخابات الرئاسية الروسية.. وقال "إن الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة بشدة في الصراع بأوكرانيا وتحارب عمليا ضدنا، ولذلك نختلف معها في تقييمها لنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية ".

وفي السياق، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أن إنشاء منطقة عازلة بين روسيا وأوكرانيا ضروري لحماية البلاد من هجمات العدو.

وقال بيسكوف تعليقا على تصريح للرئيس الروسي حول إنشاء منطقة عازلة بين بلاده وأوكرانيا: "إن الرئيس فلاديمير بوتين كان يقصد في حديثه عن إنشاء منطقة عازلة بين روسيا وأوكرانيا اتخاذ إجراءات لضمان أمن الأراضي الروسية، التي تتعرض إلى هجمات القوات الأوكرانية".

وأضاف بيسكوف: "على خلفية الهجمات بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي لأراضينا سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين هذه الأراضي من قرى وبلدات ومدن ومرافق الخدمات الاجتماعية والمباني السكنية".

وتابع: "لا يمكن تأمين هذه المناطق إلا من خلال إنشاء ممر معين، أي نوع من المنطقة العازلة، بحيث تكون أي وسيلة قد يستخدمها العدو لتوجيه الضربات تقع خارج نطاق هذه المنطقة".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق: "في حال استمرت أوكرانيا باستهداف المناطق الروسية، فإنه سيتم النظر في مسألة إنشاء منطقة عازلة على أراضي أوكرانيا بحيث لن يكون ممكنا بالنسبة لكييف الوصول إلى مناطقنا".

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء الأوكراني على خطة لإدارة برنامج التسهيلات الأوروبية لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال - عبر تطبيق تيليجرام- "لقد وافقت الحكومة على خطة التسهيلات الأوكرانية"، مشيرا إلى أن الخطة هي الأساس لتوفير الدعم المالي في إطار البرنامج المصمم لمدة أربع سنوات ويبلغ حجمه الإجمالي 50 مليار يورو، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وذكر أن "الخطة تتضمن إصلاحات هيكلية تتوافق مع أكثر من 100 مؤشر فصلي، وتشمل هذه المقاربات الأوروبية لإصلاح الإدارة العامة ومكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية والقطاعية في مجالات تتراوح من الطاقة إلى الزراعة".

وفي الوقت نفسه تحدد الوثيقة مجالات شاملة مثل التحول الأخضر والتحول الرقمي والتكامل الأوروبي.

وأكد رئيس الوزراء أن الخطة تم تطويرها بالاشتراك مع الشركاء الأوروبيين لتعزيز أوكرانيا وتقريب عضوية الاتحاد الأوروبي، موضحا أن أوكرانيا ستقدم الخطة قريبا إلى المفوضية الأوروبية لدراستها.

وقال شميهال "بفضل تنفيذ إصلاحات خطة التسهيلات الأوكرانية، ستتمكن أوكرانيا من الحصول على حوالي 16 مليار يورو هذا العام. ونحن ممتنون للاتحاد الأوروبي لدعمه وتضامنه".