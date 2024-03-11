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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بيسكوف: بوتين مثل البابا يعتبر المفاوضات المسار الأفضل

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن البابا فرنسيس عند حديثه لهيئة التلفزيون والإذاعة السويسرية RSI، عن رفع أوكرانيا للراية البيضاء، كان يعبر عن تأييده للمفاوضات. 

 

وحسب روسيا اليوم، أضاف بيسكوف: "حسب فهمي للموضوع، كان هناك سياق أوسع في تصريحات البابا. لكن بشكل عام، الفكرة التي تحدث عنها، بالطبع، مفهومة تماما - لقد تحدث لصالح المفاوضات. وكما تعلمون تحدث الرئيس فلاديمير بوتين مرات عديدة عن استعدادنا وانفتاحنا لحل كافة المشاكل من خلال المفاوضات، وهذا هو المسار المفضل".

وتابع بيسكوف القول: "للأسف، فإن تصريحات البابا فرنسيس والتصريحات المتكررة للأطراف الأخرى، بما في ذلك من جانبنا كانت تقابل برفض تام للغاية من قبل نظام كييف".

 

في وقت سابق، قال البابا فرنسيس إنه يتوجب على أوكرانيا التحلي بالشجاعة ورفع الراية البيضاء، والموافقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الأزمة.

 

وفي وقت لاحق، قال رئيس الدائرة الصحفية للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، تعليقا على كلام فرنسيس، إن البابا، في حديثه عن "العلم الأبيض"، كان يعني حصرا الرغبة في تحقيق سلام عادل.

 

وأعلنت روسيا مرات كثيرة، أنها مستعدة للمفاوضات، لكن نظام كييف فرض حظرا على المفاوضات على المستوى التشريعي.

 

 

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