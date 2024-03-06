الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بيسكوف: يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفت انتباه المجتمع الدولي للخطر

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الخطر المحتمل المتمثل في استهتار الجانب الأوكراني بمسؤولية السلامة النووية.

جاء ذلك ردا على سؤال مراسل RT العربية سرجون هدايه بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تابع بيسكوف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ترى الوضع على أرض الواقع، ونحن نستخدم اتصالاتنا للفت انتباه الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طبيعة دورها في مطالبة الجانب الأوكراني بالتخلي عن قصف المحطة".

 

بدوره قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لوكالة "فرنس برس" خلال زيارته إلى سوتشي إن محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لم تعمل "منذ فترة طويلة"، لذلك سيكون من الضروري "تقييم سلامتها عدة مرات"، واكتفى بالقول إن "هذه منطقة حرب. ومنطقة قتال نشطة".

 

وكان بيسكوف قد قال في وقت سابق إن علاقات روسيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال بناءة، على الرغم من الصعوبات، وقد التقى المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" أليكسي ليخاتشيف وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وناقش الطرفان الإطلاق الآمن المستقبلي لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، فيما اتفق الطرفان بشأن التفكير بالقضايا الأمنية، ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحسب ليخاتشيف، سيناقش الطرفان كيفية جعل محطة زابوروجيه للطاقة النووية آمنة وقابلة للتشغيل.

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