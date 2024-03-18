تشافي مهدد بالغياب عن مباريات برشلونة حتى الكلاسيكو

يواجه تشافي مدرب برشلونة شبح الإيقاف والغياب عن مباريات فريقه حتى موعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقررة في الدوري الاسباني.

وكان تشافي قد تعرض للطرد خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة 29 لليجا.

احتج تشافي بغضب على قرارات حكم المباراة خاصة بعد الخطأ الذي ارتكبه باريوس على جوندوجان ولم يعاقب ببطاقة، كما احتج سيرجي روبرتو أيضا أمام الحكم، الذي أعطى تشافي البطاقة الصفراء، وبعد فترة وجيزة، أطلق سانشيز مارتينيز، صافرة لوجود خطأ على جوندوجان، وهنا صرخ تشافي مرة أخرى، ولم يتردد الحكم وأشهر له البطاقة الحمراء.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة مواجهتين أمام لاس بالماس وقادش في الدوري الاسباني قبل الكلاسيكو المقرر 21 أبريل المقبل.