ساديو ماني يتغزل في يورجن كلوب

تغزل الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي، في مدربه السابق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي.

جدير بالذكر ان يورجن كلوب أعلن خلال الفترة الماضية نهاية مشواره مع فريق ليفربول ورحيله عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.



وقال ماني في تصريحات لصحيفة “الرياضية” السعودية: “يورحن كلوب مدرب ليفربول شخص عظيم وأسطورة حية”.



وشدد نجم النصر السعودي على أن كلوب ساهم بالكثير في تقدم شخصيته حينما كان لاعبًا تحت قيادته”.

وواصل ماني: “مدرب ليفربول وضع بصمته في رياضة كرة القدم قاطبةً، وأتمنى له الحظ السعيد. إذا كان سيغادر فآمل أن يأتي إلى بورج”.

ويعد السنغالي ماني هو المستثمرين بنادي بورج الذي يتواجد في دوري الدرجة الرابعة الفرنسية، بالشراكة مع أحد رجال الأعمال السنغاليين.