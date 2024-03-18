الهلال السعودي يطالب بإعادة جدولة مباريات شهري أبريل ومايو

شهدت الساعات الماضية، إرسال مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، طلبًا رسميًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تعديل مواعيد مبارياته في شهري أبريل ومايو المقبلين.

حيث أوضحت قناة SSC، أن نادي الهلال أرسل خطابًا رسميًا لإدارة المسابقات طلب فيه إعادة جدولة مباريات شهري أبريل ومايو.

يأتي ذلك بسبب وجود ضغط مباريات لفريق الهلال السعودي في تلك الفترة لمشاركته في عدة بطولات محلية وقارية.



ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة.

ويستعد الزعيم لملاقاة نظيره الشباب، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الهلال ضد الشباب، يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر مارس الجاري، على أرضية ملعب الشباب.