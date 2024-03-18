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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الإثنين 18-3-2024

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، اليوم الاثنين 18-3-2024، لا فى البنك الأهلى المصرى 12.56جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.58جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

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آخر تحديث في أسعار الذهب بالأسواق المصرية اليوم الإثنين 18-3-2024

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أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في البنوك والمصارف اليوم

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.58 جنيه للشراء.

 

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.56  جنيه للشراء.

 

12.59  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.57 جنيه للشراء.

 

12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.56  جنيه للشراء.

 

12.61  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.51 جنيه للشراء.

 

12.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.63 جنيه للشراء.

 

12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.52 جنيه للشراء.

 

12.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء.

 

12.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.15 جنيه للشراء.

 

47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.13 جنيه للشراء.

 

47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.10 جنيها للشراء.

 

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.10 جنيها للشراء.

 

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.15 جنيه للشراء.

 

47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.05 جنيه للشراء.

 

47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.10 جنيه للشراء.

 

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

47.05 جنيه للشراء.

 

47.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

47 جنيه للشراء.

 

47.10 جنيه للبيع.

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