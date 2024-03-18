ما معنى البركة فى السحور؟

السُّحُورُ سُنَّةٌ مندوبٌ إليهِ، ومَرغُوبٌ فيهِ، وقد أخبَرَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ سَبَبٌ لحُصُولِ البركة للصَّائم؛ فعن أنس بن مالكٍ رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً» أخرجه الشيخان.

والبَرَكةُ فى السُّحُور - كما يُفَسِّرها العَلَّامة تقى الدِّين ابن دقيق العيد فى «إحكام الأحكام» (2/ 9، ط. مطبعة السنة المحمدية):- (يجوز أن تعودَ إلى الأُمُورِ الأُخرَويَّة، فإِنَّ إقامةَ السُّنَّة تُوجِبُ الأَجر وزِيَادَتَهُ، ويُحتَملُ أن تعودَ إلى الأُمُورِ الدُّنيَوية؛ لقوةِ البدنِ على الصومِ، وتيسِيرِهِ مِن غيرِ إجحَافٍ بِهِ).