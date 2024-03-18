قضية الاحتكار

نفحات

جاءت‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لرفع‭ ‬الحرج‭ ‬والمشقة‭ ‬عن‭ ‬الناس‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬التكاليف‭ ‬الشرعية‭ ‬أو‭ ‬معاملاتهم،‭ ‬وقد‭ ‬حثت‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬السعى‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬معيشتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬الأساليب‭ ‬الممكنة‭ ‬والمشروعة‭ ‬سواء‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التجارة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬المشروعة‭ ‬التى‭ ‬يُستجلب‭ ‬منها‭ ‬الرزق‭ ‬ويسد‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المعيشية‭. ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬أن‭ ‬الشريعة‭ ‬قد‭ ‬زجرتهم‭ ‬ومنعتهم‭ ‬منعاً‭ ‬شديداً‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأساليب‭ ‬التى‭ ‬تؤدى‭ ‬إلى‭ ‬التضييق‭ ‬على‭ ‬الناس،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬الأساليب‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬بها‭ ‬النظام‭ ‬الاقتصادى‭ ‬الإسلامى ‭‬‮«‬الاحتكار‮» ‬‭‬وهو‭ ‬نظام‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الاقتصادى‭ ‬الإسلامى‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التسهيل‭ ‬والتيسير‭ ‬على‭ ‬الناس‭.‬

والاحتكار‭: ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬حبس‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬الناس‭ ‬إليه،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬طعاماً‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الاشياء‭ ‬التى‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬حبسها‭ ‬وقوع‭ ‬الضرر‭ ‬بالناس‭.‬

وإن‭ ‬كان‭ ‬الخلاف‭ ‬واقع‭ ‬بين‭ ‬الفقهاء‭ ‬فيما‭ ‬يشمله‭ ‬الاحتكار‭. ‬هل‭ ‬هو‭ ‬خاص‭ ‬بالطعام‭ ‬والشراب‭ ‬فقط؟‭ ‬أم‭ ‬أنه‭ ‬يشمل‭ ‬كل‭ ‬شئ؟

فإن‭ ‬الاغلبية‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬قد‭ ‬أجمعوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مقاصد‭ ‬الشريعة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الاحتكار‭ ‬المُحرم‭ ‬فى‭ ‬الإسلام‭ ‬هو‭ ‬الذى‭ ‬يُلحق‭ ‬الاذى‭ ‬بالناس‭ ‬ويجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬عليهم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬السلعة‭. ‬ويكفى‭ ‬المحتكر‭ ‬ذماً‭ ‬أن‭ ‬النبى‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬قد‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬ملعون،‭ ‬قال‭ ‬‭ ‬‮«‬الجالب‭ ‬مرزوق‭ ‬والمُحتكر‭ ‬ملعون‮»‬‭ ‬فالجالب‭ ‬هنا‭ ‬فى‭ ‬الحديث‭ ‬يُشير‭ ‬إلى‭ ‬الشخص‭ ‬الذى‭ ‬يترك‭ ‬تدفق‭ ‬السلع‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬والعرض‭ ‬والطلب،‭ ‬ويتعامل‭ ‬فى‭ ‬البيع‭ ‬والربح‭ ‬بطريقة‭ ‬حلال‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬تقييد‭ ‬الناس‭.‬

أما‭ ‬المحتكر‭ ‬الذى‭ ‬يحجب‭ ‬السلعة‭ ‬عن‭ ‬الناس‭ ‬بغرض‭ ‬التربح‭ ‬والتكسب‭ ‬قد‭ ‬وصفه‭ ‬النبى‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬هنا‭ ‬بأنه‭ ‬ملعون‭ ‬واللعنة‭ ‬هى‭ ‬الطرد‭ ‬من‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬فهو‭ ‬مستحق‭ ‬لغضب‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ - ‬وغضب‭ ‬النبى‭ ‬‭ - ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬فعله‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬التضييق‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬وإيذائهم‭ ‬فى‭ ‬رزقهم‭ ‬وصحتهم‭.‬