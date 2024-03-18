رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

وجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ في بداية الجلسة العامة ،المنعقدة آلان التهنئة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وجاء في نص الكلمة: في العاشر من رمضان من كل عام نحتفل جميعا بذكرى غالية على قلب كل مصري وعربي، وهى ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد، التي برزت فيها عبقرية العسكرية المصرية التي أذهلت العالم، حين نجحت قواتنا المسلحة في هذا اليوم من عام 1393 هـجرية الموافق السادس من أكتوبر عام 1973 ميلادية، في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، وتحرير الأرض المصرية، وتحقيق النصر المبين، الذي مهد لسلام الأبطال واسترداد كافة أرض سيناء التي كانت محتلة.

واستكمل: نحن نحتفل بهذه الذكرى الوطنية، نستلهم منها روح الإصرار على صون كرامة الوطن، وروح الفداء والتضحية والولاء في سبيل الذود عن تراب الوطن ومقدراته وأمنه واستقراره.

وإننا في هذا اليوم، نرفع أسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، وإلى الشعب المصري جميعه بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية التي صنع أبطالها تلك الملحمة الخالدة.

حفظ الله مصر وجيشها وشعبها.. وكل عام وانتم بخير.