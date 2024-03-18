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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: 77.44% نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الروسية
الانتخابات الروسية

 

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية سجلت رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديثة وبلغت 77.44%، حيث صوت أكثر من 87.1 مليون روسيا.

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وأشارت بامفيلوفا في بيان اليوم الاثنين إلى أن جميع مراكز الاقتراع أنجزت تقريبا مجمل عمليات فرز الأصوات بنسبة 99.74%.. موضحة أن لجنة الانتخابات المركزية ستعلن رسميا نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية يوم الخميس المقبل.

 

وقالت "إن أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت هو ضغط الغرب وسياسته المناهضة لروسيا، حيث يرفض الشعب الروسي مثل هذه الضغوط والإملاءات الخارجية، حيث أظهرت الانتخابات أن الشعب الروسي متحد"، منوهة بأن أكثر من 12 مليون هجوم سيبراني تعرضت له مراكز ومواقع اللجنة الانتخابية منذ بداية حملة الانتخابات الرئاسية.

 

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز 99.74% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي) بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف (حزب الناس الجدد) بنسبة 3.83%، وليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) بنسبة 3.21%.

 

وفي سياق متصل وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "خطاب النصر" بموسكو بعدما حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية، رسائل عديدة قوية للداخل والخارج.

 

وأكد بوتين، في خطابه أمس الأحد أن الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة "لم يكن لها أي تأثير" على الانتخابات، فيما توعد بملاحقة الناخبين الذين أفسدوا أوراق الاقتراع، وصرّح للصحفيين بأنه يعتبر الانتخابات الروسية ديمقراطية.

 

وحذّر بوتين من أن "هذه جريمة جنائية وستتعامل سلطات الأمن والسلطات القضائية وفقا للقانون"، مضيفا "في الواقع، لم يكن لذلك أي تأثير".

 

واعتبر الرئيس الروسي أن وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن في فبراير "حدث محزن"، مؤكدا في أول رد فعل علني له على هذا الموضوع أنه كان مستعدا للإفراج عنه في إطار تبادل للسجناء.

 

وخلال إجابته على أسئلة صحافيين قال بوتين "في ما يتعلق بنافالني. نعم لقد توفى. هذا حدث محزن"، مضيفا "قبل أيام قليلة من وفاة نافالني، أخبرني بعض الزملاء كانت هناك فكرة لمبادلته ببعض الأشخاص المسجونين في دول غربية، فقلت أنا موافق".

وأكد بوتين لأنصاره أنه سيعطي أولوية لحل المسائل المتعلقة بما وصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة" تنفذها روسيا في أوكرانيا سيعزز قوة الجيش الروسي.

وأضاف: "أمامنا العديد من المهام. ولكن عندما نتوحد، بغض النظر عمن يريد ترهيبنا أو قمعنا، لم ينجح أحد في التاريخ على الإطلاق في ذلك، ولم ينجحوا الآن، ولن ينجحوا أبدا في المستقبل".

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