انفجار  مسيرة مفخخة  في مولدوفيا واتهامات متبادلة بين انفصالي روسيا وأوكرانيا

أكدت السلطات في ترانسديسنتريا، المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا في مولدوفيا، اليوم الأحد أن طائرة مسيرة مفخخة، أرسلت من أوكرانيا المجاورة، أصابت قاعدة عسكرية في عاصمة المنطقة.

وقالت وزارة أمن الدولة في المنطقة الانفصالية، كما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية والمحلية، إن "انفجاراً تسبب بحريق في قاعدة عسكرية في تيراسبول. التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار نتج عن هجوم بمسيرة انتحارية"، لافتة إلى أن المسيرة أتت من منطقة أوديسا الأوكرانية.

وبث التلفزيون العام في المنطقة الانفصالية على حسابه على تلغرام مقطعاً مصوراً يظهر مقذوفاً يضرب مروحية عسكرية تنفجر وتندلع فيها النيران.

من جهتها رفضت مولدوفيا تأكيد السلطات الانفصالية وقوع انفجار في منطقة ترانسديسنتريا، معتبرة أنها "محاولة لإثارة الخوف والقلق". وقالت الحكومة المولدوفية في بيان إن "سلطات كيشيناو على اتصال بالجانب الأوكراني ولا تؤكد أي هجوم على منطقة ترانسديسنتريا".

من جانبها وصفت السلطات الأوكرانية الأحد الهجوم بطائرة مسيّرة في منطقة ترانسديسنتريا بأنه "استفزاز" روسي. وقال مجلس الأمن الأوكراني في بيان إن "روسيا قامت باستفزاز في ترانسديسنتريا عبر هجوم بمسيّرة انتحارية ضد وحدة عسكرية"، متهماً موسكو بالرغبة في "تصعيد" الوضع في المنطقة.

وتدعم روسيا منذ تسعينات القرن الفائت هذه المنطقة الانفصالية في مولدوفيا، الدولة المحاذية لأوكرانيا والموالية لأوروبا بعدما كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق.