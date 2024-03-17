الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انفجار  مسيرة مفخخة  في مولدوفيا واتهامات متبادلة بين انفصالي روسيا وأوكرانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت السلطات في ترانسديسنتريا، المنطقة الانفصالية الموالية لروسيا في مولدوفيا، اليوم الأحد أن طائرة مسيرة مفخخة، أرسلت من أوكرانيا المجاورة، أصابت قاعدة عسكرية في عاصمة المنطقة.

txt

روسيا: نسبة الإقبال بالانتخابات الحالية تحقق الرقم القياسي

txt

كيف علقت واشنطن وحلفاؤها على فوز بوتين بالانتخابات الروسية

وقالت وزارة أمن الدولة في المنطقة الانفصالية، كما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية والمحلية، إن "انفجاراً تسبب بحريق في قاعدة عسكرية في تيراسبول. التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار نتج عن هجوم بمسيرة انتحارية"، لافتة إلى أن المسيرة أتت من منطقة أوديسا الأوكرانية.
وبث التلفزيون العام في المنطقة الانفصالية على حسابه على تلغرام مقطعاً مصوراً يظهر مقذوفاً يضرب مروحية عسكرية تنفجر وتندلع فيها النيران.

من جهتها رفضت مولدوفيا تأكيد السلطات الانفصالية وقوع انفجار في منطقة ترانسديسنتريا، معتبرة أنها "محاولة لإثارة الخوف والقلق". وقالت الحكومة المولدوفية في بيان إن "سلطات كيشيناو على اتصال بالجانب الأوكراني ولا تؤكد أي هجوم على منطقة ترانسديسنتريا".

من جانبها وصفت السلطات الأوكرانية الأحد الهجوم بطائرة مسيّرة في منطقة ترانسديسنتريا بأنه "استفزاز" روسي. وقال مجلس الأمن الأوكراني في بيان إن "روسيا قامت باستفزاز في ترانسديسنتريا عبر هجوم بمسيّرة انتحارية ضد وحدة عسكرية"، متهماً موسكو بالرغبة في "تصعيد" الوضع في المنطقة.

وتدعم روسيا منذ تسعينات القرن الفائت هذه المنطقة الانفصالية في مولدوفيا، الدولة المحاذية لأوكرانيا والموالية لأوروبا بعدما كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق.

 

مواد متعلقة

روسيا: نسبة الإقبال بالانتخابات الحالية تحقق الرقم القياسي

روسيا تعزز القوة النارية لمواجهة المسيرات البحرية الأوكرانية
الجريدة الورقية