بوتين يكتسح انتخابات روسيا ويصبح رئيسًا في ولاية خامسة رسميًا

أعلنت لجنة الانتخابات الروسية، تعلن فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية خامسة، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الإثنين.

وحصد بوتين 87.3%، من أصوات الناخبين، ليتفوق على 3 مرشحين منافسين في أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر ثلاثة أيام في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2024، وهم: ليونيد سلوتسكي مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، ونيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي، وفلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب الناس الجدد.

نسبة الإقبال على الانتخابات الروسية

وأكدت لجنة الانتخابات، أن إجمالي إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024 بلغت الرقم القياسي لعام 2018.

وأوضحت أن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع بلغت 66.07%، فيما بلغت نسبة التصويت الإلكتروني حوالي 6.89% من الناخبين الروس في جميع أنحاء البلاد، بينما كانت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 قد بلغت 67.54%.