وزارة العمل تشارك فى الإحتفال بذكرى تأسيس الأزهر الشريف بالأقصر

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في فعاليات الإحتفالية التي نظمتها منطقة وعظ الأقصر الأزهرية ، في الاحتفال بذكرى تأسيس الأزهر الشريف ، حيث شهدت قاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بمنطقة وعظ الأزهرية ، احتفالية مشيخة الأزهر الشريف واليوم السنوي للأزهر الشريف، والذي يواكب تأسيس الجامع الأزهر في 7 رمضان 361 هجرية و972 ميلادية ، وذلك بحضور محمد عبدالفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر نائباً عن المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والكنيسة ، وقيادات الأزهرالشريف، والمعاهد والجامعة والأوقاف ، وذلك فى إطار حرص المديرية على المشاركة فى الفعاليات المجتمعية والقيام بمهامها المنوطة بها فى التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة لخدمة أبناء المحافظة والمقيمين فيها .

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك المشاركة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لخدمة أبناء المحافظات ، خاصة فيما يخص مهام المديريات من التدريب المهنى والتشغيل وتوفير فرص العمل للشباب ، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، والمشاركة فى الفعاليات والأحداث للتعريف بدور المديريات فى خدمة المواطنين ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات بدأت بكلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والذي تقدم فيها بالتهنئة لجميع الحضور بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات ، كما ألقي الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية كلمة تحت عنوان دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم ، ومؤكداً فيها على أن الأزهر الشريف مقصداً لطلبة العلم من كافة أنحاء العالم ، كما أن الاحتفالية تعقد كل عام فى ذكرى تأسيس وافتتاح الجامع الأزهر أحد أهم معاقل العلم والعلماء وقبلة الطلاب من أكثر من 100 دولة على مستوى العالم باعتباره الهيئة العلمية الكبرى التى تحافظ على تراث الإسلام والحضارة الإسلامية.