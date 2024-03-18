أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه بالبنوك صباح الإثنين

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6% وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف اليورو اليوم:

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 51.37 جنيه للشراء و 51.54 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 51.98 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية نحو 52.25 جنيه للشراء و 52.46 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 52.25 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 52.21 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو52.35 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.