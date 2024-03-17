الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه بالبنوك صباح اليوم الاحد

اليورو
اليورو

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف اليورو بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف اليورو بالبنوك صباح اليوم السبت

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أسعار صرف اليورو الأوروبي خلال تعاملات اليوم


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف اليورو اليوم:
بلغ سعر صرف اليورو  مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 52.39  جنيه للبيع، و52.12 جنيه للشراء.


وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 52.46 جنيه للبيع، و52.25 جنيه للشراء.


ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو  52.43 جنيه للبيع، و52.21 جنيه للشراء.


ووصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 52.40 جنيه للبيع، و52.05 جنيه للشراء.


وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 52.45 جنيه للبيع، و52.12 جنيه للشراء.

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