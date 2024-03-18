سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك صباح الإثنين

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6% وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 153.46 جنيه للشراء، 153.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 150.22 جنيه للشراء، 154.52 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 152.72 جنيه للشراء، 154.05جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 153.80 جنيه للشراء، 154.07جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية نحو148.40 جنيه للشراء، و153.99جنيه للبيع.