أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك بمستهل تعاملات الاحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 155.52 جنيه للشراء، و155.89 جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 155.72 جنيه للشراء، 156.01 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 155.72جنيه للشراء، 156.05 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 144.69جنيه للشراء، و 155.88 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي نحو 148.18جنيه للشراء، و 156.16جنيه للبيع