آبل براجا: انتقال مبابي إلى ريال مدريد سيحدث مشاكل كبيرة.. لكن

علق البرازيلي آبل براجا، المدير الفني لفريق مارسيليا الفرنسي السابق عن احتمالية اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي.

وكان براجا قد توج بمونديال الأندية 2006 بعد الفوز التاريخي على برشلونة بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وقال آبل براجا في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة المحور: "مبابي لاعب متميز ومن أبرز 3 لاعبين على مستوى العالم".

وأكمل: "مبابي يقدم أداء جيد مع باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي خاصة عندما يلعب على الأطراف".

وأكمل: "ريال مدريد يمتلكون أطراف رائعة تتمثل في رودريجو وفينيسيوس، وقد يسبب انتقال مبابي إلى الريال مشاكل عديدة حول تلك النقطة".

واختتم: "مبابي قادر على التأقلم والمواجهة وسيقدم انجاز كبير مع ريال مدريد".