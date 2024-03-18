أول تعليق من ديالو على الاحتفال المثير بهدفه في شباك ليفربول

أكد الإيفواري الشاب اماد ديالو مهاجم نادي مانشستر يونايتد أنه نسي حصوله على بطاقة صفراء مما دفعه للاحتفال بصخب بهدفه القاتل في شباك ليفربول، ما تسبب في طرده خلال الثواني الاخيرة من مباراة الفريقين اليوم الأحد في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي عبر فوزه المثير على ضيفه ليفربول 4 /3 اليوم الأحد في دور الثمانية.

وبادر مانشستر يونايتد بالتسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق سكوت مكتوميناي، لكن الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر منح التعادل لليفربول في الدقيقة 44.

وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، محرزا هدفه الأول في المسابقة هذا الموسم وهدفه الـ13 في تاريخ لقاءاته ضد مانشستر يونايتد بمختلف المسابقات، ليعزز رقمه كأكثر فريق سجل أهدافا بمرماه خلال 14 مباراة.

ورغم السيطرة الميدانية لليفربول في معظم فترات الشوط الثاني، لكنه لم يترجم الفرص التي سنحت له إلى أهداف، ليأتي العقاب في الدقيقة 85، عقب تسجيل أنتوني الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 2 / 2، ويلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسما بالتساوي على شوطين.

وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي، بعدما أضاف هارفي إليوت الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 105، غير أن ماركوس راشفورد أحرز هدف التعادل ليونايتد في الدقيقة 112.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3 / 3 واللجوء لركلات الترجيح، أحرز الإيفواري أمادو دياللو هدف الصعود اليونايتد في الدقيقة 120، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني عقب إلقائه قميص الفرق خلال احتفاله بالهدف.

وقال ديالو لمحطة "اي تي في" ، "أعتقد أننا نستحق الفوز".

وأضاف "لعبنا مباراة جيدة للغاية اليوم، واحدة من أفضل مباريتنا خلال الموسم، لذا أشعر بسعادة كبيرة لتحقيق الفوز".

وتابع "في مواجهة ليفربول هي لحظة مهمة للغاية، لذا أعتقد أنه أفضل هدف في مسيرتي".

وذكر "عندما مرر لي (جارناتشو) الكرة أردت أن أعيدها له لكن رأيت أن اللحظة مناسبة للتسديد".

وختم المهاجم الإيفواري الشاب بالقول "نسيت أنني حصلت على بطاقة صفراء، لذا أشعر بخيبة أمل شديد لطردي، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أننا فزنا".