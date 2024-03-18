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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جمال الغندور: حكم لقاء الأهلي والزمالك "متواضع فنيا"

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

علق جمال الغندور الحكم الدولي السابق، على قرار إدارة البرازيلي أندرسون دارونكو لقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الأخيرة.

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وقال"الغندور"في تصريحات برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": "الفترة الأخيرة حصل الحكام المصريين على فرصة لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك وظهروا بصورة جيدة".

وأضاف: "الحكم البرازيلي كان متواضعا،  ولم يبذل أي مجهود نهائيا، خاصة وأن ظروف المباراة الفنية ساعدته كثيرا".

واختتم: "كل الحكام الذين تم ترشيحهم لإدارة لقاء القمة، كانوا أفضل من الحكم البرازيلي من الناحية الفنية".

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