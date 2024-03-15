الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سيف زاهر: الأهلي والزمالك كعبهم عالي على اتحاد الكرة

سيف زاهر
سيف زاهر

أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أنه سيكون هناك دوري منتظم لديه جدول منتظم في حالة عدم تدخل الأندية في قرارات اتحاد الكرة وفي حالة ايضًا وجود اتحاد كرة قوي قادر على تنفيذ الأمور، موضحًا أن لم يكن قادر على عمل مسابقة ودوري منتظم خلال فترة عمله كعضو مجلس إدارة باتحاد الكرة.

وتابع "زاهر"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "الأهلي والزمالك كعبهم عالي على اتحاد الكرة، هما الاتنين مفيش واحد أول وواحد تاني"، مشددًا على أن خلال عمل أي شخص باتحاد الكرة لا ينظر إلى النادي الذي يشجعه أو أي لون رياضي، دائمًا ما يكون التركيز في تحقيق العدل.

 

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أشرف صبحي : الرياضة المصرية تسير على الطريق الصحيح

 

وأضاف : "لو جاملت الزمالك هيقولك الزمالك بيمشي قرارته على اتحاد الكرة، والأهلي نفس الكلام، مفيش حاجة اسمها كده"، موضحًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن هو شائعات فقط، والجميع يعمل في اتحاد الكرة لا لخسارة جماهير الأهلي والزمالك، ولابد أن يكون هناك تنفيذ لأي قرار بدون النظر للأهلي والزمالك.

الأندية تفتقر للموارد والإدارة

وأكد أن الأندية الجماهيرية بخلاف النادي الأهلي والنادي الزمالك غير موجودة في المنافسة على البطولات وبالدوري بسبب عدم وجود موارد مالية كبيرة تمكنه من الوصول لأبعد نقطة في المنافسة.

وأشار إلى أن تحويل الكرة لصناعة وتطويرها هو الشئ المهم الآن لكي يكون هناك فرصة على المنافسة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحاول وتعمل على تطوير كرة القدم في مصر، كما أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يسعى لتطوير الصناعة بأكملها.

وشدد على أنه لابد أن يكون هناك فكر مختلف بالأندية الشعبية ولابد من الاستعانة برجال الأعمال وأطراف أخرى، مؤكدًا أن إدارة الأندية الشعبية والجماهيرية يعتمدون دائمًا على شخص واحد، منوهًا بأنه في حالة عدم نجاح هذا الشخص يفشل النادي بأكمله.

 

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