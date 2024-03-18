وكيل ثقافة اقليم القناة وسيناء يفتتح ليالى رمضان الثقافية

استمرارا للجولة التفقدية لوكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي الاستاذ أمل عبدالله مساء يوم الأحد الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٤م و المدرجة ضمن خطة مرور مكثفة علي المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة شمال سيناء تم المرور على قصر ثقافة العريش وافتتح سيادته ليالى رمضان الثقافية والفنية وذلك ضمن احتفالات قصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية بمعرض الفنون التشكيلية بعنوان " إطلالة رمضانية " بمشاركة كل من الأستاذ عماد حجاب بلوحات خط عربي مختلفة الأشكال منها لفظ الجلالة والحروف العربية فى تشكيلات مختلفة، والمهندس جمال فودة الذى شارك بلوحات تعبر عن فرحة الشهر الكريم كما شارك أيضا بلوحات تعبر عن أحداث غزة



كما تم إقامة معرض لرسوم الأطفال الموهوبين تعبر عن فرحة الاحتفال باستقبال شهر رمضان والمظاهر المختلفة للاحتفال بالشهر الكريم بمصاحبة مدير عام ثقافة شمال سيناء أشرف المشرحانى

كما حضر سيادته العرض الفنى لفرقة العريش للموسيقى العربية تضمنت الفقرات جماعى بعنوان " كل الناس بتقول يا رب "، " الى رحاب يثربى "، " بانورما رمضان " الفرديات المطرب صلاح عبد الروؤف " ماشى بنور الله " المطرب مراد رشيد " لجل النبى " المطرب ابو الفتح عطية " مدد مدد " المطربة ايمان ابو الفتح " يا امنة "، مدرب الفرقة الفنان عبدالرحمن الشوربجى، مدير الفرقة الفنان اسماعيل خطابى

تلى ذلك عرض لفرقة العريش للفنون الشعبية بفقرات متنوعة منها الدحية. التنورة. ميجانات. فاصل غنائى الفنان احمد حسن. الدبكة، مدرب الفرقة الفنان عبدالرحمن الشوربجى، مدير الفرقة الفنان محمد محروس



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة والأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالاهتمام والتنمية والتطوير بالقرى والمناطق الحدودية الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

وفى جانب اخر بمكتبة العبور عقدت محاضره بعنوان" التقوي سلاح المؤمن " بالتعاون مع وزارة الاوقاف حاضرها الشيخ سيد بدوي اسماعيل تحدث عن التقوى قائلا انه سلاح الإيمان و شدد علي تقوي الله فى العمل و بر الوالدين وتقوي الله في جميع التعاملات ، اعدها هبه محمود ، بمتابعة احمد حلاوه مدير المكتبة