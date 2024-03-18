أهلي 2003 يفوز على الزمالك بركلات الترجيح في دوري الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7 - 6، بعد التعادل السلبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

سجل ركلات الترجيح للأهلي كل من سمير محمد وإسلام عبد الله ومصطفى أبو الخير وعلي نادر وإبراهيم عبد الحكيم ومحمد وائل ومازن أسامة، بينما تصدت العارضة للركلة الأخيرة للزمالك.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد وائل - إبراهيم عبد الحكيم - إسلام عبد الله - مازن أسامة.

الوسط: أحمد طعيمة - مصطفى أبو الخير - ميدو نبيل - ميدو أسامة.

الهجوم: سمير محمد - عبد الرحمن شريف.

وشارك أحمد أشرف بدلًا من ميدو نبيل، وعلي نادر بدلًا من عبد الرحمن شريف.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003» رصيده إلى 54 نقطة، مواصلًا صدارة الترتيب، وسجل الفريق 47 هدفًا، مقابل 21 هدفًا في مرماه، بينما تجمد رصيد الزمالك في المركز العاشر والأخير عند 37 نقطة.

وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد، فاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلًّا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.