حقيقة إصابة محمود علاء فى تدريبات الزمالك

أوضح أحمد علي مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك حقيقة تعرض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة بشد في العضلة الخلفية في مران اليوم.

وقال أحمد علي: "تواصلنا مع محمود علاء وأكد عدم معاناته من أي اصابات تعرض لها خلال مران اليوم".

وأضاف: "محمود علاء سيشارك في تدريبات الزمالك بداية من الغد بشكل طبيعي".

وعن موقف أحمد مصطفى "زيزو" من اللحاق بمباراة الزمالك المقبلة أمام فيوتشر: "فرص لحاق زيزو بمباراة فيوتشر كبيرة بعد بدأ مرحلة التأهيل داخل النادي".