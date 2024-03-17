نابولى يعطل مسيرة انتصارات إنتر ميلان ويخطف تعادلا في قمة الدوري الإيطالي

حسم التعادل الايجابي قمة إنتر ميلان ونابولي والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب جيوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة الـ29 من عمر الدوري الإيطالي.

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وتقدم النيراتزوري بالهدف الأول في المباراة باقدام ماتيو دارميان في الدقيقة 43 من نهاية أحداث الشوط الأول للقاء.

وفي الشوط الثاني خطف خوان خيسوس هدف التعادل لنابولى وذلك في الدقيقة 82 من زمن الشوط الثاني.

وبهذة النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة الـ76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يأتي نابولي في المركز السابع برصيد 45 نقطة.