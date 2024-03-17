خبراء: حظر TikTok يشجع الرقابة الاستبدادية

وافق مجلس النواب يوم الأربعاء على قانون حماية الأمريكيين من الطلبات الأجنبية الخاضعة للرقابة. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى تصويت في مجلس الشيوخ، ومن ثم توقيع الرئيس جو بايدن. إذا تم التوقيع على القانون، فستضطر ByteDance، الشركة الصينية الأم لـ TikTok، إما إلى بيع TikTok، أو سيتم حظر التطبيق من متاجر التطبيقات، وفقًا لمؤيدي مشروع القانون.

يقول المسؤولون الأمريكيون إن الدافع الدافع لتمرير مشروع القانون هذا هو منع استخدام TikTok لنشر الدعاية الصينية أو جمع معلومات عن المواطنين الأمريكيين لاستخدامها من قبل الحكومة الصينية.

لكن بالنسبة لبعض منتقدي مشروع القانون، فإن الحظر من شأنه أن يتنازل عن السلطة الأخلاقية لأمريكا عندما تدين دولًا أخرى بسبب تقييد وصول مواطنيها إلى الإنترنت.

وقالت كيت روان، التي تدير المشروع: "لقد كانت الولايات المتحدة، وخاصة من خلال وزارة الخارجية، صريحة للغاية بشأن الدول الأخرى عندما تقوم بتعطيل الوصول إلى أي جزء من الإنترنت أو إلى خدمات الوسائط الاجتماعية والتطبيقات الأخرى التي يقع مقرها في الغالب في الولايات المتحدة". مشروع حرية التعبير في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، وهو مركز أبحاث متخصص في سياسات التكنولوجيا ومقره واشنطن.

"إذا مضينا قدمًا في هذا وقمنا بحظر TikTok، فسيكون ذلك بمثابة ترخيص للأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم لفعل الشيء نفسه مع المنصات الموجودة في الولايات المتحدة. وقال روان: "أعتقد أننا سنرى الكثير من الإجراءات المقلدة نتيجة لذلك".

ولطالما روجت الولايات المتحدة للإنترنت المفتوح كأداة للقوة الناعمة تعزز حرية التعبير وتبادل الأفكار، على النقيض من النهج الذي تتبعه الدول الأكثر استبدادية، مثل جدار الحماية العظيم في الصين، وRuNet في روسيا، و"الإنترنت الحلال" في إيران.

كانت الولايات المتحدة عضوًا مؤسسًا في تحالف الحرية عبر الإنترنت، وهو مجموعة مكونة من 39 دولة تدعو إلى التبني الدولي لإنترنت خالٍ من الرقابة أو الاضطرابات السياسية. في العام الماضي، أعلن البيت الأبيض التزامه بـ "إعلان مستقبل الإنترنت"، الذي أصدرته مجموعة من 60 دولة تعارض السيطرة الاستبدادية على الإنترنت.

تتضمن أحكام الإعلان التزامًا بـ "الامتناع عن حظر أو تقليص الوصول إلى المحتوى والخدمات والتطبيقات القانونية على الإنترنت، بما يتوافق مع مبادئ حيادية الإنترنت الخاضعة للقانون المعمول به، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان".

في عام 2022، أدانت وزارة الخارجية، إلى جانب أعضاء آخرين في تحالف الحرية عبر الإنترنت، إيران لإغلاق الوصول إلى الإنترنت مع اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد.

الذكاء الاصطناعي

قام الخبراء بتخمين ما يمكن أن يحدث إذا عطلت تقنية التزييف العميق انتخابات عام 2024. سارت الأمور بشكل جانبي بسرعة.

وفي العام السابق، أدانت نيجيريا رسميًا لحظرها موقع تويتر، الذي كان في ذلك الوقت منصة مشتركة للناس هناك للتعبير عن انتقاداتهم لحكومتهم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في ذلك الوقت: “باعتبارنا شريكًا لها، ندعو الحكومة إلى احترام حق مواطنيها في حرية التعبير من خلال إلغاء هذا التعليق”.

وفي تلك الحالات، ذهبت تلك الحكومات إلى ما هو أبعد من تقييد الوصول إلى الإنترنت وتهديد المستخدمين. لكن حتى منع الوصول إلى تطبيق شائع مثل TikTok يمكن أن يشجع الدول الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، كما قال ويلماري إيسكوتو، مستشار السياسات لمنظمة Access Now، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تدافع عن حرية الإنترنت والاتصال العالمي.

"إنها ترسل رسالة مفادها أن هذا أمر مقبول. وقال إيسكوتو: "يمكن لردود الفعل هذه أن تحفز بالفعل تجزئة الإنترنت ويمكن أن تتداخل بالفعل مع الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير عبر الحدود".

وقال كريس بينتر، الذي خدم في إدارة أوباما كأول "دبلوماسي إلكتروني" على الإطلاق أو منسق للقضايا الإلكترونية في وزارة الخارجية، إنه لا ينظر إلى مشروع القانون باعتباره محاولة لإغلاق حرية التعبير، لكنه قال إن المدافعين عنه يجب أن قم بعمل أفضل في توضيح سبب كون TikTok المملوك لشركة ByteDance يمثل مثل هذا التهديد للأمن القومي الأمريكي.

وقال بينتر: "إذا كانت الولايات المتحدة تحاول بالتأكيد إغلاق إحدى منصات التواصل الاجتماعي أو شيء من هذا القبيل لأنهم لم يعجبهم ما يقال فيها، فإن سلطتنا الأخلاقية ستختفي بالتأكيد".

"إذا حاولنا إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات، وهو ما تفعله الكثير من البلدان للأسف في بعض أنحاء العالم، فمن الواضح أن هذا يستحق الاحتجاج. نحن لا نفعل ذلك. في الواقع، بطل الولايات المتحدة هو العكس تماما”.

"أعتقد أن هذا قد حدث قال بينتر: "يجب أن يكون هذا تحديًا للإدارة أو الكونجرس أو أينما يتحرك للأمام: شرح سبب أهميته".