لعنة الفراعنة تهدد "أسطورة" باير ليفركوزن

يعيش نادي باير ليفركوزن الألماني أفضل وأزهى فترات عصره، بعد تقديمه موسم استثنائي غير مسبوق في تاريخه الطويل.

حيث نجح ليفركوزن في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم خلال الموسم الكروي الحالي 2023/2024 الذي قارب على الانتهاء.

وحسم ليفركوزن، حصوله على لقب الدوري الألماني، كما يمتلك حظوظا كبيرة للظفر بكأس ألمانيا، حيث يلاقي كايزر سلاوتيرن، الشهر المقبل في المباراة النهائية بالعاصمة برلين.

وصعد باير ليفركوزن أيضا للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، ليضرب موعدا مع روما الإيطالي.

ومدد فريق المدرب تشابي ألونسو، مسيرته الخالية من الخسارة للمباراة 46 على التوالي في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وحطم ليفركوزن، الرقم القياسي لأكثر أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تجنبا للهزيمة في لقاءات متتالية بكل البطولات خلال موسم واحد، الذي كان يحمله يوفنتوس.

إيقاف تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

تعرض الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، لعقوبة من شأنها أن تهدد السلسلة الإعجازية لفريقه في أوروبا.

حيث تلقى تشابي ألونسو البطاقة الصفراء الرابعة هذا الموسم خلال مواجهة فريقه أمام شتوتجارت السبت الماضي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

وحصل ألونسو على بطاقة صفراء بسبب مناقشة حامية مع سيباستيان هونيس مدرب شتوتغارت في المنطقة الفنية.

وبالتالي سيغيب المدرب الإسباني عن المباراة التالية لفريقه حين يحل ضيفا على آينتراخت فرانكفورت يوم الأحد المقبل في الجولة الـ32 للمسابقة.

تصريحات تشابي ألونسو بعد إيقافه

حيث أوضح تشابي "كانت هناك محادثات مع الحكم ومدرب الفريق الآخر، لكن بكل احترام، لكن عليّ أن أتقبل ذلك وأشاهد المباراة التالية من المدرجات".

وأضاف "لا أتفهم حقا البطاقة الصفراء، كان هناك انفعال على مقاعد البدلاء، لكن لم يحدث شيء يذكر".

من المنتظر أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها ألونسو للإيقاف خلال ولايته القصيرة مع ليفركوزن، ليعلق مازحا في ختام تصريحاته: "بصراحة، تعرضت مرة من قبل للإيقاف مع الفريق الرديف لريال سوسيداد".

عمر مرموش

لعنة الفراعنة تهدد ليفركوزن

حيث يضم فريق فرانكفورت الألماني النجم المصري عمر مرموش، الذي يقدم أفضل مواسمه في البوندسليجا وسجل الفرعون المصري مؤخرا في فوز فريقه أمام نظيره أوجسبورج بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 30 من الدوري الألماني.

وتعرض فرانكفورت في الجولة 31 للهزيمة من بايرن ميونخ بنتيجة 1/2، ويستعد لمواجهة المتوهج ليفركوزن في الجولة المقبلة.

ويخطط الفرعون المصري بصحبة فريقه لإعلان أول هزيمة لنادي ليفركوزن هذا الموسم في غياب مدربه الموقوف تشابي ألونسو في مباراة الأحد.

مباريات ليفركوزن المتبقية

وينتهي موسم باير ليفركوزن بعد 7 مباريات، ثلاثة منها في الدوري الألماني، ثلاثة في الدوري الأوروبي (حال تأهله إلى المباراة النهائية)، بجانب نهائي كأس ألمانيا، ما يبقي الطموح قائمًا بشأن إنهاء الموسم دون أي هزيمة في كل المسابقات محليًا وقاريًا.



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