سكان هايتي يمرون بأزمة بسبب الإرهابيين

عندما ينزل الركاب من بورت أو برنس في محطة الحافلات في كاب هايتيان، بدت الرحلة المروعة واضحة على وجوههم.

تتضمن الرحلة خارج العاصمة الهايتية المحاصرة مواجهة التحدي على طول الطرق المحفوفة بالمخاطر، ومحاولة تجنب المسلحين وأعمال العنف المتفرقة على طول الطريق.

يقول أحد الركاب، الذي لم يذكر اسمه ويبدو أنه صدمته هذه التجربة: "لقد استغرق الأمر منا عدة ساعات أطول مما ينبغي، حيث اضطررنا إلى تغيير مسارنا من نقاط تفتيش العصابات على طول الطريق وكان هناك إطلاق نار".

وقد تدهور الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل في هايتي بسرعة خلال الأسابيع الماضية، حيث شنت العصابات هجمات منسقة على المرافق الرئيسية، مما أجبر رئيس وزراء البلاد على الاستقالة.

وفي المجمل، نزح أكثر من 360 ألف شخص داخلياً.

بحثاً عن ملجأ من الفوضى، جاء الكثيرون إلى كاب هايتيان، وهي مدينة ساحلية في شمال هايتي.

في الحقيقة، تعاني كاب هايتيان تقريباً من كافة المشاكل العميقة التي تعاني منها هايتي: الفقر المدقع، والفوضى، والفوضى، والفساد، ولكن الأهم من ذلك، ليس عنف العصابات.

وعلى هذا النحو، فقد أصبحت بسرعة الملاذ الآمن الرئيسي في البلاد للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم.

قام فانيل بيير بنفس رحلة الحافلة الغادرة منذ ستة أشهر.

يكاد يكون من المستحيل انتشال نفسك من الفقر في هايتي. بطريقة ما، عبر سنوات من الكسب غير المشروع في إنشاء شركة لاستيراد مواد البناء، تمكن فانيل من إدارتها.

لكن تحوله إلى رجل أعمال من الطبقة المتوسطة جعله أيضًا هدفًا للعصابات. لقد دمروا عمله ونهبوا منزله وحاولوا خطفه. وبذلك أعادوه وأسرته إلى الفقر.

يرينا الرجل البالغ من العمر 53 عامًا الكوخ الصغير الذي يتقاسمه مع زوجته وطفليه الأصغر وحماته. إنه بعيد كل البعد عن المنزل المكون من سبع غرف والذي بناه في بورت أو برنس.

ويقول متأسفاً: "هذا يمثل 2% فقط من الحياة التي كنت أعيشها". "في الواقع، أنا لا أعيش، أنا موجود فقط."

يلتقط صورة لنفسه أصغر سنًا وأكثر صحة منذ بضع سنوات مضت على هاتفه. ويقول إن التوتر أثر على صحته، ولم يتمكن أطفاله من الالتحاق بالمدرسة في مدينتهم الجديدة.

بعد أن أخذت العصابات منه الكثير، أصبح "فانيل" مناصرًا للحل الجذري للمشكلة الأمنية في البلاد.

ويقول: "نحن بحاجة إلى تدخل طويل الأمد. وليس مجرد ألف أو ألفين من رجال الشرطة"، في إشارة إلى النشر المزمع لقوة أمنية بقيادة كينية قوامها 1000 جندي في هايتي.

بل يعتقد أن الحل سوف يشمل عشرات الآلاف من الموظفين على مدى سنوات. وقد بشر بالاستراتيجية المتشددة المناهضة للعصابات التي تبناها رئيس السلفادور، ناييب بوكيلي، باعتبارها مخططا أساسيا لهايتي.

ومع ذلك، فحتى لو حقق فانيل رغبته، فإن مهمة إعادة الاستقرار إلى هايتي تظل شاقة للغاية.

أصدرت إحدى أقوى العصابات في هايتي، وهي Unite Village de Dieu، مقطع فيديو تم إنتاجه ببراعة ولكنه مرعب، ويتم تداوله حاليًا عبر الإنترنت. ويظهر الفيلم ميليشيا مسلحة جيدًا، ترتدي ملابس قتالية سوداء، مستعدة لمواجهة الدولة الهايتية وأي قوة دولية قد يتم نشرها هنا. ولا عجب إذن أن عدد النازحين داخلياً آخذ في الارتفاع.

ورغم أن الوضع الأمني ​​في هايتي يعتبر وضع دولة فاشلة، فإن سياستها كذلك كذلك.

كان يوري لاتورتو رئيسًا لمجلس الشيوخ ويخضع حاليًا لعقوبات أمريكية بسبب صلاته المزعومة بتجارة المخدرات والعصابات الإجرامية المسلحة.

وفي برقية مسربة من السفير الأمريكي قبل عدة سنوات، وُصِف لاتورتو بأنه "واحد من أكثر السياسيين البارزين فساداً في هايتي" - وهو اللقب المخزي الذي ينفيه بشدة.

بل إنه يشير بأصابع الاتهام إلى الإدارة المنتهية ولايتها لرئيس الوزراء المخلوع أرييل هنري.

لدينا فوضى لأن العصابات أصبحت مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة".

ويضيف بصراحة: "الحكومة تعمل مع العصابات". "هذه هي المشكلة. خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، كانت الحكومة تعمل دائمًا مع العصابات. لذلك، لا تستطيع الشرطة فعل أي شيء".

وأخبرته أنه متهم بنفس الشيء. والواقع أن الأسوأ من ذلك: تهريب الكوكايين من كولومبيا إلى هايتي.

وتجاهل هذا الادعاء وبدلاً من ذلك أصدر تحذيراً لواشنطن.

ويقول: "لا تأتوا وتحاولوا القيام بكل شيء"، مذكراً بسوء التعامل مع الاستجابة العالمية للزلزال المدمر الذي وقع عام 2010.

