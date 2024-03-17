فودافون تؤكد بيع ذراعها الإيطالية مقابل 8.7 مليار دولار

أكدت شركة الهاتف المحمول البريطانية فودافون الجمعة أنها تبيع أعمالها الإيطالية إلى شركة سويسكوم السويسرية مقابل 8 مليارات يورو (8.7 مليار دولار) وستعيد نصف العائدات إلى مساهميها من خلال إعادة شراء أسهم الشركة.

وقالت فودافون إن هذه الخطوة، مع الإعلان عن المحادثات لأول مرة في 28 فبراير، تمثل "تقييمًا جذابًا" وتمثل الخطوة الأخيرة في استراتيجيتها لبيع أجزاء من محفظتها الأوروبية.

وستقوم شركة سويسكوم، وهي شركة اتصالات، بالدفع نقداً والتي ستمولها من خلال ديون جديدة. وتهدف إلى دمج استحواذها مع Fastweb، الشركة التابعة للشركة في إيطاليا.

قالت إن الصفقة ستساعدها على إطلاق مدخرات بقيمة 600 مليون يورو وستمكن الكيان المدمج من الحفاظ على الاستثمارات وتقديم خدمات محسنة.

قال كريستوف أيشليمان، الرئيس التنفيذي لشركة سويسكوم، إن "المنطق الصناعي لهذا الاندماج قوي للغاية". "يعد Fastweb وVodafone Italia مناسبين تمامًا لخلق قيمة مضافة عالية لجميع أصحاب المصلحة."

وكجزء من الصفقة، التي من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، اتفقت الشركتان على أن تستمر فودافون في تقديم "خدمات معينة" لشركة سويسكوم على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستدفع سويسكوم رسومًا أولية سنوية قدرها 350 مليون يورو، ومن المتوقع أن تنخفض بمرور الوقت.

وأضافت فودافون أن الشركتين تستكشفان أيضًا علاقة تجارية أوثق لتمكين التعاون عبر مجموعة واسعة من المجالات، خارج إيطاليا.

وقالت مارجريتا ديلا فالي، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون، إن البيع "يخلق قيمة كبيرة لشركة فودافون ويضمن احتفاظ الشركة بمكانتها الرائدة في إيطاليا".

وتتطلع فودافون إلى توفير السيولة وتحسين أدائها المالي من خلال بيع أجزاء من أعمالها، بما في ذلك ذراعها الإسبانية، بعد أن أبرمت في السابق صفقات لبيع أقسامها في المجر وغانا.

وبدا أن الأسواق رحبت بالصفقة، حيث أغلقت أسهم فودافون على ارتفاع بنسبة 5.7% في لندن، وأنهى سهم سويسكوم مرتفعاً بنسبة 4.9% في زيوريخ.

وقالت صوفي لوند ييتس، كبيرة محللي الأسهم في شركة هارجريفز لانسداون للوساطة المالية: "تواجه أعمال فودافون الإيطالية صعوبات، لذا فإن التخلص من هذا الوزن من شأنه أن يساعد المجموعة على إعادة التركيز". "سيتحول الاهتمام الآن إلى مدى فعالية استخدام فودافون لمواردها لإصلاح التحديات الأوسع، بما في ذلك ارتفاع الديون والتكاليف وبعض المنافسة المتزايدة. "

كما شهدت استراتيجيتها المحدثة أنها تسعى إلى دمج أعمالها في المملكة المتحدة مع شركة Three UK لإنشاء أكبر شبكة للهاتف المحمول في بريطانيا تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار). وسيواجه الارتباط المقترح تدقيقًا تنظيميًا بشأن مخاوف المنافسة.