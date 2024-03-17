بن غفير يطالب باستمرار الاقتحامات للمسجد الاقصى خلال العشر الأواخر من رمضان

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بإلغاء الوضع القائم في المسجد الأقصى منذ سنوات والقاضي بوقف اقتحام المستوطنين في الحرم القدسي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وطالب وزير الأمن القومي باستمرار الاقتحامات للمسجد الاقصى خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان.

ومن شأن مثل هذا التغيير أن يتسبب بتصعيد خطير في القدس والضفة الغربية.

وكان مجلس الحرب قد سحب في فبراير الصلاحيات المتعلقة بالمسجد الأقصى من بن غفير.

وطالب بن غفير سابقا بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.