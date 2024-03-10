رسالة عاجلة من بن غفير لنتنياهو

بعث وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، برسالة إلى رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتنياهو، زعم فيها أن عدم وجود قيود في الحرم القدسي على المصلين خلال شهر رمضان غير آمن، ودعا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لمناقشة الأمر مرة أخرى.

وقال في رسالته التي نشرها، مساء أمس السبت، عبر منصة "إكس": "أود أن أحذركم من أنه حتى بعد الجهود الرائعة التي بذلتها الشرطة، فإنه هناك فجوات كبيرة في القدرة على تنفيذ قرار رئيس الوزراء دون تعريض حياة الإنسان للخطر".

ويأتي تحذير بن غفير، في أعقاب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، بعدم فرض أي قيود خاصة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي، وكذلك بعد تقديم اللجنة لنتائج التحقيق في مقتل ما يزيد عن 45 يهوديا قبل عامين، في واقعة التدافع المميت المعروفة باسم "ميرون" أو "كارثة ميرون".

وتابع بن غفير في رسالته لنتياهو: "من خلال المناقشة التي أجريتها والأسئلة التي طرحتها، لم يكن لدي انطباع بأن الشرطة قادرة على التعامل مع وضمان سلامة وأمن العدد المتوقع من المصلين في الحرم القدسي، نتيجة لقرار رئيس الوزراء".

وتابع: "وأنا ألوح أمامكم بعلم أحمر ساطع، وأطلب إعادة مناقشة القرار، بالتأكيد في ظل عدم قدرة الشرطة على ضمان مرور الحدث بسلام".

وشدد بن وزير الأمن القومي الإسرائيلي في رسالته، أنه لا يشعر بالارتياح تجاه القدرات الأمنية بعد التفتيش، موضحا: "لم أكن معجبا بوجود قدرة على التعامل مع العبء الثقيل عند أبواب المسجد الأقصى عندما يصل عشرات الآلاف إلى مداخله، وبالتأكيد ليس 50 أو 60 ألف شخص، لم يعجبني أن يكون هناك رد فعل حقيقي على حادثة أمنية يمكن أن تحدث هناك والسيطرة على ما سيحدث، بل والأكثر من ذلك، لم يعجبني أن هناك قدرة على الحد من يصل العدد إلى 50-60 ألف شخص عندما لا يكون هناك سقف عمري".