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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التشكيل الرسمي لقمة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي

نابولي وانتر ميلان
نابولي وانتر ميلان

أعلن كل من الجهاز الفني لإنتر ميلان ونابولي التشكيل الأساسي للمباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب جيوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة الـ29 من عمر الدوري الإيطالي. 

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وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي..
 

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: ديماركو، اتشربي، باستوني،بافارد،دارميان

خط الوسط: باريلا، هاكان، ميختاريان

خط الهجوم: تورام، لاوتارو 

فيما يخوض نابولي المباراة بتشكيل كالاتي..

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، خيسوس، اوليفيرا

خط الوسط: أنجويزا،لوبوتكا، تراوري

خط الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفارستخيليا.
 

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، فيما يأتي نابولي بالمركز السابع برصيد 44 نقطة.








 

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