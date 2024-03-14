أتليتكو مدريد يحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال اوروبا على حساب إنتر ميلان

حسم فريق أتليتكو مدريد الإسباني تأهله إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ، على حساب نظيره إنتر الإيطالي ، بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء وقت اللقاء الأصلي والإضافي بفوز الأتليتك بثنائية مقابل هدف.

واقيمت المواجهة على ملعب واندا ميتروبوليتانو بإسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الاسبوع الماضي في ايطاليا قد انتهت لصالح إنتر ميلان بهدف من دون رد ، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل في النتيجة ومن ثم ركلات الترجيح.

وخاض فريق أتليتكو مدريد اللقاء بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: سافيتش - فيتسل - هيرموسو.

الوسط: مولينا - لينو - كوكي - دي باول - لورينتي.

الهجوم: موراتا - جريزمان.

بينما جاء تشكيل الإنتر كما يلي..

حراسة المرمى: سومر.

الدفاع: باستوني - دي فري - بافارد.

الوسط: ماركو - مختاريان - تشالهانوجلو - باريلا - دومفريس.

الهجوم: تورام - لاوتارو مارتينيز