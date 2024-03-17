مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تأهل مانشستر يونايتد

تأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور ربع النهائي.

تخطى مانشستر يونايتد عقبة ليفربول ليواجه كوفنتري سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان كوفنتيري تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على ولفرهامبتون بثلاث أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعدا مع الشياطين الحمر على ملعب ويمبلي الدولي.

على الجانب الآخر، يلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي في نصف النهائي بعد تخطي البلوز عقبة ليستر سيتي بنتيجة 4-2، فيما انتصر مانشستر سيتي على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين.