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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تأهل مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور ربع النهائي.

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مانشستر يونايتد يهزم ليفربول في مباراة جنونية بكأس الاتحاد

تخطى مانشستر يونايتد عقبة ليفربول ليواجه كوفنتري سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان كوفنتيري تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على ولفرهامبتون بثلاث أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعدا مع الشياطين الحمر على ملعب ويمبلي الدولي.

على الجانب الآخر، يلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي في نصف النهائي بعد تخطي البلوز عقبة ليستر سيتي بنتيجة 4-2، فيما انتصر مانشستر سيتي على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين. 

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مانشستر يونايتد يهزم ليفربول في مباراة جنونية بكأس الاتحاد
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