مانشستر يونايتد يهزم ليفربول في مباراة جنونية بكأس الاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة 4/3، في مباراة شهدت إثارة ومتعة كبيرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.



واستضاف معقل اليونايتد "أولد ترافورد" مواجهة الشياطين الحمر أمام الريدز، في المباراة التي أمتدت لأشواط إضافية.

تفاصيل مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول المجنونة

أحرز الهدف الأول لمانشستر يونايتد اللاعب سكوت ماكتومناي في الدقيقة العاشرة، بينما تعادل ماك أليستر لليفر في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، وأضاف زميله محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط.

بينما تعادل أنتوني في اللحظات الأخيرة من المباراة لمانشستر يونايتد، لتنتهي المواجهة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتقدم مجددًا ليفربول عن طريق هارفي إليوت في الدقيقة 105 من عمر الإضافي الأول.

وتعادل ماركوس راشفورد لليونايتد في الدقيقة 112، لتصبح النتيجة 3/3، بينما سجل هدف الفوز للشياطين الحمر اللاعب أماد ديالو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الإضافي الثاني.

واستطاع مانشستر يونايتد التأهل للدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على ليفربول بنتيجة 4/3.