أسلم مسلم العامري: توفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال تتطلب إصلاحات هيكلية

أكد رائد الأعمال أسلم مسلم بن عبدالله العامري، على أن توفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال تتطلب إصلاحات هيكلية وتشريعات تشجع على الابتكار وتحمي حقوق الملكية الفكرية.

ودعا أسلم مسلم العامري، الحكومات والمؤسسات إلى تعزيز روح ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم اللازم للشركات الناشئة وتسهيل الوصول إلى التمويل وتوفير التدريب والموارد اللازمة.

وأكد رائد الأعمال، أن ريادة الأعمال ليست مجرد مفهوم، بل هي استراتيجية حقيقية لتحقيق الازدهار الاقتصادي وبناء مستقبل مستدام للأمم، مشيرا إلى أن غالبية الوظائف والفرص الاستثمارية تتطلق من مجال ريادة الأعمال.

وشدد رائد الأعمال أسلم مسلم بن عبدالله العامري، على أهمية ريادة الأعمال في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتبر دعم روح ريادة الأعمال وتوفير البيئة المناسبة للشركات الناشئة أمرًا حاسمًا لتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.