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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمدي فتحي وشريف يلتحقان بمعسكر منتخب مصر

محمد شريف وحمدي فتحي
محمد شريف وحمدي فتحي

ألتحق اليوم الأحد الثنائي حمدي فتحي المحترف بنادي  الوكرة القطري  و محمد شريف مهاجم الخليج السعودي ، لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، و المقام بالقاهرة استعدادا للمشاركة في كأس عاصمة مصر الذي يضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا.

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منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس العاصمة

تواجد الثنائي حمدي فتحي و محمد شريف للمحاضرة  الفنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن ، عقب وصولهم لفندق الإقامة .

كما يخوض الثنائي مران المنتخب اليوم المقرر إنطلاقه في التاسعة و النصف باستاد القاهرة الدولي.

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