حمدي فتحي وشريف يلتحقان بمعسكر منتخب مصر

ألتحق اليوم الأحد الثنائي حمدي فتحي المحترف بنادي الوكرة القطري و محمد شريف مهاجم الخليج السعودي ، لمعسكر منتخب مصر تحت قيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن ، و المقام بالقاهرة استعدادا للمشاركة في كأس عاصمة مصر الذي يضم منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا.

تواجد الثنائي حمدي فتحي و محمد شريف للمحاضرة الفنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن ، عقب وصولهم لفندق الإقامة .

كما يخوض الثنائي مران المنتخب اليوم المقرر إنطلاقه في التاسعة و النصف باستاد القاهرة الدولي.