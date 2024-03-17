أرضية ملعب الزمالك تثير غضب اللاعبين ومدير الكره

كشف الناقد الرياضى محمد الجبالى عن وجود حالة من الغضب بين لاعبى الزمالك ومدير الكره عبد الواحد السيد بسبب أرضية ملعب النادى التى عاد الفريق للتدريب عليها أمس بسبب وجود حفر داخل الملعب رغم الإصلاحات التى أجريت خلال الأسبوعين الأخيرين.

وكشف الجبالى عبر صفحته الشخصيه حول وجود مشاكل في أرضية ملعب حلمي زامورا بعد التطوير كما اشتكى منها الجهاز الفني واللاعبين مع أول مران بالأمس وأن هناك عدد من المهندسين كانوا يتفقدون الملعب اليوم وأن تواصل هاتفيا مع المهندس مجدي ميشيل رئيس اللجنة الهندسية بالنادي لاستيضاح الأمر حيث قال : بالفعل هناك مشاكل في الملعب وبالفعل الجهاز الفني واللاعبين اشتكوا من ذلك في أول مران والكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة كان غاضب وانفعل بشده مع مسئولي الشركة التي قامت بعملية التطوير .

مضيفا أن إدارة الزراعة بالنادي قامت اليوم من خلال المهندسين الزراعيين بتفقد الملعب لتقديم تقرير مفصل بالمشاكل الموجودة .

كما أن الشركة التي نفذت عملية التطوير مجبره على إكمال عملية الصيانة بالملاحظات الجديدة .