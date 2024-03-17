الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام دورتموند

مرموش
مرموش

يستعد آينتراخت فرانكفورت لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الألماني.

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مرموش يصنع هدفا في فوز فرانكفورت على هوفنهايم بالدوري الألماني

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حقيقة مفاوضات ليفربول مع عمر مرموش

وشهد تشكيل فرانكفورت الأساسي تواجد الدولي المصري عمر مرموش أساسيا مع فريقه أمام بوروسيا دورتموند، وبجواره ماريو جوتزه لاعب أسود الفيستيفال.

موقف فرانكفورت و بوروسيا دورتموند في جدول ترتيب الدوري الألماني:

 

ويتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الخامس برصيد 47 نقطة خلال 25 مباراة بعد تحقيق الانتصار في 13 مباراة والتعادل في 8 مواجهات وخسارة أربع آخرين.

فيما يحتل فرانكفورت المركز السادس برصيد 40 نقطة في 25 مباراة بعد تحقيق الانتصار في 10 مباريات والتعادل في مثلهم، وخسارة 5 آخرين.

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