الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مرموش يصنع هدفا في فوز فرانكفورت على هوفنهايم بالدوري الألماني

مرموش
مرموش

قاد عمر مرموش مهاجم فرانكفورت فريقه للفوز على هوفنهايم بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الالماني.

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مرموش يشارك في فوز فرانكفورت على هايدنهايم بالدوري الألماني

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عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدينهايم 

ونجح مرموش في صناعة الهدف الأول لصالح فرانكفورت في الدقيقة 32 لزميله روبن كوخ، وأضاف جونيور إبيمبي ثاني الاهداف في الدقيقة 50.

قبل أن يضيف ماريو جوتزه الهدف الثالث في الدقيقة 64، ليفوز رفقاء مرموش بثلاثية مقابل هدف في المباراة.

وشهد اللقاء طرد جون بروكس بعد عرقلته للاعب فرانفكورت في أحد الهجمات المرتدة، ليتلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

رفع فرانكفورت رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيده هوفنهايم عند 33 نقطة في المركز السابع في البوندسليجا.

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