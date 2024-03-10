مرموش يصنع هدفا في فوز فرانكفورت على هوفنهايم بالدوري الألماني

قاد عمر مرموش مهاجم فرانكفورت فريقه للفوز على هوفنهايم بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الالماني.

ونجح مرموش في صناعة الهدف الأول لصالح فرانكفورت في الدقيقة 32 لزميله روبن كوخ، وأضاف جونيور إبيمبي ثاني الاهداف في الدقيقة 50.

قبل أن يضيف ماريو جوتزه الهدف الثالث في الدقيقة 64، ليفوز رفقاء مرموش بثلاثية مقابل هدف في المباراة.

وشهد اللقاء طرد جون بروكس بعد عرقلته للاعب فرانفكورت في أحد الهجمات المرتدة، ليتلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

رفع فرانكفورت رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيده هوفنهايم عند 33 نقطة في المركز السابع في البوندسليجا.