كشف ملابسات تعطيل إمدادات المياه بإحدى قرى أسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تعطل إمدادات المياه بإحدى القرى بأسوان نتيجة واقعة سرقة، وتحديد وضبط الجناة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك"بشأن إنقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه إحدى القرى بدائرة مركز شرطة كوم أمبو نتيجة الشروع فـى سرقة الكابل الكهربائى المغذى للمحطة مما تسبب فى تعطل إمدادات المياه بها.

بالفحص والإستعلام من الجهات المعنية أفادوا بحدوث تلف بالكابل الكهربائى المغذى للمحطة نتيجة الشروع فى سرقته.

توصلت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (سيارة ربع نقل"بدون لوحات معدنية"–سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم صالح.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالقطامية.

وتضمن نص الحكم تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمت بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المخدر المضبوط.

كما قضت بمُعاقبة المُتهم سيد.أ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المُستشارين د.عادل محمد السيوي وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم صالح.م أنه في يوم 5 يونيو 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.

وأسندت النيابة أيضاً للمتهم الثاني سيد.أ أنه أحرز بقصد التعاطي مُخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة بحوزة المُتهمين تحوي الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.