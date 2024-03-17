الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في القليوبية

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

txt

إحباط ترويج 13 ألف قطعة ألعاب نارية في دمياط

txt

القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابياً للاتجار في المخدرات

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"أحدهم عميل"سىء النية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن.

عقب تقنين الإجراءاتأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (8) وقائع، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب حُكماً بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 100 الف جنيه بتهمة الاتجار في البشر 

أحالت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار مصطفي المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية ربة منزل الي محكمة الجنايات بتهمة الانجار بالبشر 

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمة هي "رشا .ح" وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة أستخدمت الأطفال الاشقاء "محمد .ا"،و "سامح .ا"،و"أحمد .ا"،و الاطفال الاشقاء "ياسين .ي"،و "ياسمين .ي" في عمل غير مشروع بأن قامت بارغامهم علي التسول واستجداء المارة حال كونها والدة المجني عليهما الرابع والخامس وكذلك مونها متولية رعاية المجني عليهم من الاول للثالث

واضافت التحقيقات أن المتهمة أحدثت عمدا اصابة كلا من "محمد .ا"،و"أحمد .ا" والتي تخلف عنها الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أخراهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام أداة 

وأشارت التحقيقات أن المتهمة وجدت متسولة بالطريق العام حال كونها صحيحة البنية وتجاوزت الثامنة عشر عاما بالاضافة انها استخدمت حدصا يقل عن ثمانية عشر عاما في اعمال التسول.

 

مواد متعلقة

إحباط ترويج 13 ألف قطعة ألعاب نارية في دمياط

القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابياً للاتجار في المخدرات

كشف ملابسات شكوى مواطن حول وجود حواجز لمنع وقوف السيارات أمام منزله

القبض على بائع بحوزته 100 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية

رصد 27 قضية مخدرات و13 قطعة سلاح في العامرية

ضبط «الوحش» بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة ومخدرات بقنا

تحرير 320 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

13 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
الجريدة الورقية