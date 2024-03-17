الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يوفنتوس يواصل نتائجه المخيبة ويتعادل مع جنوى

يوفنتوس وجنوى
يوفنتوس وجنوى

تعثر يوفنتوس مجددا في مسابقة الدوري الإيطالي بعد تعادل مع جنوى دون أهداف في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز ستوديوم، ليتعثر للمباراة الثالثة على التوالي، بعد التعادل مع أتالانتا والخسارة أمام نابولي.

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حاول يوفنتوس تسجيل هدف التقدم لكن لم تنجح محاولات اليوفي مع خطورة أكثر لجنوى الذي هدد يوفنتوس في أكثر من مرة على رأسها فرصة جاتي في الدقيقة 29 الذي سدد الكرة بقوة لكن تصدى لها الحارس.

وشهدت المباراة تعرض الصربي دوسان فلاهوفيتش لبطاقة حمراء مباشرة بعد تدخله بعنف على مدافع جنوى ليقرر حكم اللقاء طرده.

موقف يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي:

رفع يوفنتوس رصيده إلى 59 نقطة في وصافة الدوري الإيطالي، لكن قد يخسر المركز الثاني حال فوز إي سي ميلان الذي يأتي خلفه، على فيرونا في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل من نفس الجولة.

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