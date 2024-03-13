يوفنتوس يشارك في كأس العالم للأندية 2025 رسميًا بسبب برشلونة

تلقي نادي يوفنتوس الإيطالي نبأء سار في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تأهل نادي يوفنتوس إلى منافسات كأس العالم للأندية 2025.



ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة بنظامها الجديد في صيف 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 نادٍ من مختلف القارات.

وتلقي نادي يوفنتوس اخطار من الفيفا يفيد بتأهله بشكل رسمي إلى كأس العالم للأندية 2025، بعد إقصاء نادي نابولي الإيطالي من دوري أبطال أوروبا.

وأقصى نادي برشلونة الإسباني نظيره نابولي الإيطالي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما فاز عليه في مواجهة الإياب بنتيجة (3-1).

ونتيجة لإقصاء نابولي من دوري أبطال أوروبا، ضمن يوفنتوس مكانًا عبر مسار التصنيف الأوروبي وأصبح الفريق العاشر من أوروبا الذي يتأهل للبطولة.