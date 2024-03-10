موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا  في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

يلتقي فريق يوفنتوس الايطالي مساء اليوم، مع نظيره فريق أتلانتا في المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع ال 28 من عمر مسابقة الدوري الايطالي على أرضية ملعب استاد أليانز ستاديوم.

موعد مباراة يوفنتوس و أتلانتا في الدوري الايطالي

وتقرر انطلاق صافرة احداث مباراة يوفنتوس وأتلانتا في الدوري الايطالي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

القنوات الناقله لمباراة يوفنتوس و أتلانتا

على قناة ad sports premium 1 سيتولى التعليق على اللقاء المعلق حازم عبد السلام.

ترتيب يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الايطالي

يدخل فريق يوفنتوس اللقاء وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة بعد 27 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.

بينما فريق أتلانتا يدخل اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 46 نقطة بعد 27 مباراة خاضها الفريق هو الآخر في البطولة.