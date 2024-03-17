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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يكرم أبو جريشة ورئيس الإسماعيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على تكريم المهمدس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي والكابتن على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي.

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المقاولون العرب يشارك في بطولة زد الدولية

ومنح فتحي درع المقاولون العرب لرئيس نادي الإسماعيلي والكابتن علي أبو جريشة وذلك على هامش المباراة الودية التي٣ أقيمت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ورحب الجهاز الفني بقيادة محمد عودة بنظيره في الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال وحرص كلا المدربين على تحقيق أكبر استفادة من المباراة الودية.

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