وزارة الصحة تدعم الشرقية بـ 23 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة 7 ملايين جنيه

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص والشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، ليلاً ونهاراً، لرفع كفاءة المنشآت الطبية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

ووجه وزير الصحة، بدعم المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة الشرقية بعدد ٢٣ ماكينة غسيل كلوي، لخدمة مرضى الكلى بمحافظة الشرقية، بتكلفة تقديرية أكثر من ٧ ملايين جنيه، بالإضافة إلى تجهيزات غير طبية أخرى.

وتقدم الدكتور هشام مسعود، بالشكر للدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، على التواصل المستمر لتوفير احتياجات المستشفيات، وكذلك الشكر الموصول للدكتورة نورهان سليم مدير إدارة التخطيط بالمديرية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي بعد عدة أسابيع من دعم الوزارة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء في عدد ٧ مستشفيات بمحافظة الشرقية، بتكلفة تقديرية بلغت ٦٠ مليون جنيه، بجانب دعم المستشفيات بعدد ٦ محولات كهربائية، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مقدماً الشكر لوزير الصحة، ومحافظ الشرقية لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، وخاصة مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم ٢٥ مستشفي، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.