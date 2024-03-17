وزير الرياضة يبحث استعدادات تنظيم النسخة الأولى من كأس العاصمة الإدارية

التقي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة تذكرتي، لبحث استعدادات تنظيم النسخة الأولى من كأس العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم منتخبات "مصر، تونس، كرواتيا ونيوزلاندا"خلال الفترة من (٢٢-٢٦) مارس الجاري.



وخلال اللقاء تم مناقشة كافة الاستعدادات الخاصة بالبطولة ومنها ملاعب البطولة والتأكد من جاهزية ملاعب البطولة، كما تناول اللقاء مناقشة دخول الجماهير، ومناقشة التنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير الأمن والسلامة للفرق المشاركة والجماهير.

وأكد وزير الشباب والرياضة على حرص الدولة المصرية على تنظيم النسخة الأولى من كأس العاصمة الودية بشكل يليق بمكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، مشيراً إلى أن جميع الترتيبات الخاصة بالبطولة تسير بشكل جيد، معرباً عن ثقته في أن البطولة ستحقق نجاحاً كبيراً

أشار الدكتور أشرف صبحى الي الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان جاهزية جميع مرافق البطولة، وسنعمل على تنظيم المزيد من البطولات الرياضية الدولية في مصر لتعزيز مكانة مصر على خارطة الرياضة العالمية، داعياً جميع الجماهير المصرية لحضور مباريات البطولة ودعم المنتخب الوطني.

أضاف "صبحي" إلى سعي وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة توفير تجربة مميزة للجماهير في كأس العاصمة الإدارية، مؤكداً أن البطولة ستكون بمثابة إعلان عن إمكانيات مصر في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، فضلاً عن سعيها في أن تكون كأس العاصمة الإدارية بداية لسلسلة من البطولات الرياضية الناجحة التي تستضيفها مصر.

الجدير بالذكر أن تقام منافسات كأس العاصمة الإدارية الجديدة يوم 22 مارس بالمباراة الافتتاحية للبطولة بين المنتخب المصري ونظيره المنتخب النيوزلاندي وتتبعها مباراة المنتخب التونسي مع المنتخب الكرواتي، وستقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم 25 مارس وستكون المباراة النهائية والتتويج في 26 مارس.

