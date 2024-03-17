إسرائيل تستخدم سلاح التجويع في غزة واستشهاد 27 لنقص الطعام (فيديو)

يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني، إذ وصل عدد ضحايا سوء التغذية والجوع حتى الآن إلى أكثر من 27 شهيدًا، معظمهم من الأطفال.

وتتبع إسرائيل سياسة التجويع بجميع الوسائل المتاحة لديها، من ضمنها استهداف وقتل الفلسطينيين الذين ينتظرون وصول الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة بشارع صلاح الدين بالقرب من دوار الكويت، أو على شارع الرشيد بالقرب من دوار النابلسي

ارتكبت مجازر مؤخرًا راح ضحيتها ما يزيد على 400 شهيد ومئات الإصابات في صفوف الفلسطينيين، وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، مجموعة من الفلسطينيين كانوا يبحثون عن بعض الأعشاب في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

دخول 12 شاحنة مساعدات إلى غزة

ودخلت 12 شاحنة مساعدات كانت تحمل الدقيق وبعض المساعدات الغذائية للمواطنين، وجرى تسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مدينة غزة والشمال من أجل البدء بتوزيعها اليوم على الفلسطينيين في الشمال.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 31645 شهيدًا فلسطينيا و73676 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكد التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة في غزة، لليوم الـ163 على قطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 92 شهيدًا و130 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.